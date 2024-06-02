اتفاقية لتطوير مصفاة الألومينا في غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع اتفاقية مع شركة الألمنيوم الصينية «تشاينالكو»، للتعاون على تطوير مصفاة الألومينا في غينيا.

حضر حفل توقيع الاتفاقية وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزﻳﺮ دولة للتجارة الخارجية، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، فيما وقّعها الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالناصر بن كلبان، ونائب المدير العام ورئيس شركة الألمنيوم الصينية «تشاينالكو»، دونغ جيان شيونغ، وذلك في منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني في مدينة بكين. وتسهم الاتفاقية في دعم جهود الشركتين لتطوير المشروع من خلال الاستثمار المشترك.