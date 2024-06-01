شركات الطيران تشغّل 49.2 مليون مقعد في مطار دبي الدولي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن وصول إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي إلى 24.6 مليون مقعد مجدول (نحو 49.2 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، مقابل 22.6 مليون مقعد مجدول (45.2 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 8.8%، مؤكدة أن «دبي الدولي»، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، يواصل تحقيق مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري. وأضافت المؤسسة في دراسة لها، أن مطار دبي الدولي لايزال يواصل تصدر مطارات العالم في السعة المقعدية على الرحلات المجدولة. وأشارت «أو إيه جي» إلى الأداء القوي الذي يواصل «دبي الدولي» تسجيله، إذ استطاع أن يضيف نحو مليوني مقعد (أربعة ملايين مقعد في الاتجاهين) إلى رصيده خلال الفترة بين يناير ومايو 2024، مقارنة بمستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول خلال يناير 2024، مقابل 4.73 ملايين مقعد في فبراير الذي يليه، ليرتفع إلى نحو خمسة ملايين مقعد مجدول في مارس، ونحو 4.88 ملايين مقعد في أبريل، ونحو خمسة ملايين مقعد في مايو الماضي. وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية بمطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2023.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت إلى 8.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسة وإسهاماته في تعزيز مكانة دبي وجهة دولية للسياحة والتجارة. وسجل شهر يناير أعلى حركة للمسافرين، حيث وصل عدد المسافرين إلى 7.9 ملايين مسافر. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين هذا العام إلى 91 مليون مسافر، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق لحركة المسافرين السنوية والبالغ 89.1 مليون مسافر الذي سجل عام 2018.

وقفز مطار دبي من المركز الخامس إلى المركز الثاني ضمن قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بإجمالي أعداد المسافرين (محليين ودوليين)، فيما حافظ على مركزه في صدارة أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي.