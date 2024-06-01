شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تسجل أكبر تراجع على الإطلاق

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 6518 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 10 آلاف و287 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات بذلك تراجعاً يصل إلى 36.6%، ويُعد الأكبر من نوعه على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات»، أنها تلقت 2214 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و4304 شكاوى من خدمات «دو» خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

ووفقاً للتقرير، نجحت «اتصالات من إي آند» و«دو» في إغلاق ما نسبته 96.8% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتهما، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم حل 0.1% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و0.2% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبينت الهيئة أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 86.3%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 6.4%، وبلغت نسبة الحياد 7.3%، وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 87.2% مقابل 5.4% لمعدل عدم الرضا، و7.4% للحياد.

وكانت شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات قد تراجعت للمرة الأولى خلال عام 2023، مقابل عام 2022، وذلك بنسبة 12%، ثم استمرت الشكاوى في التراجع بعد ذلك حتى نهاية شهر مايو الماضي.