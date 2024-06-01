مبيعات عقارات دبي لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

أظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي مبيعات قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث نمت بنسبة 25.4% لتصل إلى 186.87 مليار درهم، مقابل 148.96 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب الرصد، الذي يأتي استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل القطاع العقاري في الإمارة 65 ألفاً و890 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو 2024 مقارنة بـ50 ألفاً و592 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 30.2%.

وفي حين تُعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي هي الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، تمثل كذلك نحو 46% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.

إلى ذلك، سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي، منذ بداية عام 2024، وحتى نهاية مايو، 282.41 مليار درهم، نتجت عن 83 ألفاً و590 إجراء.

كما سجل القطاع العقاري في دبي، أيضاً أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال مايو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 45.79 مليار درهم، بنمو بلغ 35.3% مقارنة بنحو 33.84 مليار درهم المسجلة في مايو 2023، ومتخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم.

وأظهر الرصد، تسجيل 17 ألفاً و530 مبايعة في مايو 2024، بنمو 50% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بمايو 2023 والبالغة 11 ألفاً و691 مبايعة.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار المتواصلة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي خلال السنوات الماضية، وعقب النمو الاستثنائي في عام 2023، إلى جانب الأداء القياسي منذ مطلع العام الحالي، بتسجيل أفضل أداء لكل شهر، على حدة، في السوق العقارية بالإمارة.

من جهته، أفاد الخبير العقاري رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن سوق العقارات في دبي تواصل تسجيلها رقماً استثنائياً جديراً بالملاحظة خلال شهر مايو، ما يدل على أعلى أداء شهري على الإطلاق.

وأضاف الزرعوني، أن هذا الأداء غير المسبوق يؤكد استمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الأجانب، وسط علامات قوية على النمو الإيجابي والمستدام.

وأشار إلى أن السوق العقارية تواصل أداءها القوي مع جني ثمار ريادة دبي العالمية، بعد تسجيلها مبيعات تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم في العام الماضي، مرجحاً أن تراوح مبيعات العام الحالي بين 450 ملياراً إلى 500 مليار درهم.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي المؤسس لمجموعة الأندلس للتطوير والاستثمار العقاري، صالح طباخ، إن «الأداء التاريخي للسوق العقارية في دبي خلال مايو الماضي، يأتي مدعوماً بالنتائج غير المسبوقة التي حققها خلال معظم فترات العام، لتنجح بذلك في تحطيم ثلاثة أرقام قياسية، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق، وأفضل أداء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وخامس شهر تاريخي على التوالي».

وأضاف طباخ أن «التفوق في القطاع العقاري في دبي لم يكن وليد المصادفة، وإنما جاء نتاجاً لمساعي التخطيط الاستراتيجي والمرن للحكومة الرشيدة مع خلق منظومة ناجحة على صعيد التشريعات العقارية المنظمة في السوق، إلى جانب وجود لاعبين كبار مؤثرين في القطاع الحيوي».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، أن «دبي أصبحت في صدارة المشهد العقاري حول العالم، اليوم»، مشيراً إلى أن «المسار الاستثنائي الصاعد للمبيعات العقارية في سوق دبي، مع توالي تسجيل المزيد من الأرقام القياسية منذ بداية 2024، يعزّز فرص تسجيل أفضل مبيعات سنوية تاريخية بنهاية العام».

وأضاف أن «الأداء القياسي غير المسبوق خلال شهر مايو الماضي، يتزامن مع استمرار تزايد جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الأجانب والأثرياء بمختلف جنسياتهم، علاوة على مؤشرات استمرار النمو الاقتصادي، وتوافد أصحاب الثروات والمواهب».