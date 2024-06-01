«سوكار» تحصل على 3% في «صرب وأم اللولو»

أعلنت «أدنوك»، أمس، إبرام اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، حصلت بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة تمثل 3% في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري. وتستند هذه الخطوة إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، وتسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين «أدنوك» و«سوكار» على امتداد أعمال سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. ويتم في امتياز «صرب وأم اللولو» استخدام أحدث الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة عن بُعد، والتشغيل الذكي للآبار، وإدارة الإنتاج، للمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.