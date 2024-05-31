اتفاقية شراكة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لخدمات الطاقة»، المتخصصة في بناء قدرات كفاءة الطاقة التابعة لشركة «طاقة»، بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، عبر إعادة تأهيل مباني الغرفة في أبوظبي والعين. وتنسجم تلك الشراكة التي تم توقيعها، أمس، على هامش «قمة استدامة المباني وإعادة تأهيل المباني»، مع الاتفاقية الإطارية الموحدة بشأن وفورات الطاقة، التي اعتمدتها دائرة الطاقة في أبوظبي، أخيراً، بالتنسيق مع دائرة المالية في أبوظبي، لتنفیذ برنامج إعادة تأهیل المنشآت والمباني الحكومیة في الإمارة. وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، مدير عام الغرفة، أحمد خليفة القبيسي، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، خالد محمد القبيسي، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. وقال أحمد خليفة القبيسي: «تتماشى اتفاقية الشراكة مع توجهات كل من (غرفة أبوظبي) وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، للحفاظ على بيئة مستدامة على المستوى المحلي، وتنسجم مع الجهود الحكومية الحثيثة لتحسين إدارة الطاقة، وتحسين كفاءتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء في الإمارة».

من جانبه، قال خالد محمد القبيسي: «يأتي الإعلان عن الاتفاقية الاستراتيجية مع (غرفة أبوظبي) تتويجاً لجهود فرق العمل لدى الجهتين، ما يعكس التزامنا المشترك بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي».