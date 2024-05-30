"إياتا": قادة صناعة الطيران في العالم يجتمعون في دبي الأسبوع المقبل

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن قادة صناعة الطيران في العالم يجتمعون في دبي الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد، والقمة العالمية للنقل الجوي في الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو 2024.

وأضاف الاتحاد في بيان تلقت"الإمارات اليوم" نسخة منه،: يقام هذا الحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وتستضيفه شركة "طيران الإمارات"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1500 مشارك، بما في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إن شبكة الربط العالمية القوية التي تتمتع بها دبي تضعها على مفترق طرق حركة الملاحة الجوية العالمية.

وذكر والش: نحن نتطلع إلى استضافة قادة صناعة الطيران في دبي، موطن شركة "طيران الإمارات"، ومركزها. مضيفاً: لقد رسخت هذه المدينة مكانتها في مجال الطيران العالمي وازدهرت بفضل قادتها وسياساتها التقدمية التي تعترف بدور النقل الجوي كعامل تمكين اقتصادي رئيسي.

وتابع: تماشياً مع ذلك، ساهم قطاع الطيران العام الماضي بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ونحو 37 مليار دولار أميركي.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تشهد دبي تطورات جديدة ومثيرة دائماً، وآمل أن تتاح للوفود الزائرة فرصة التعرف هذه المدينة وكرم الضيافة الذي تشتهر به دولة الإمارات العربية المتحدة".