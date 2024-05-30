حُرّة سلطة «دبي التجاري العالمي» تضم «ون زعبيل» إلى نطاقها التنظيمي

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة، ليشمل «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD»، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (18) لسنة 2024، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الذي تم بموجبه اعتماد دمج مشروع «ون زعبيل» رسمياً ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة المركز.

وتمنح هذه الخطوة الشركات والمؤسسات الموجودة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات، الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، التي تشمل ملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، و«صفر» ضريبة شركات، وتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.

وقال مدير مشروع «ون زعبيل»، عصام كلداري: «يقع (ون زعبيل) عند تقاطع أحد أكثر مراكز الأعمال والتجارة حيوية في دبي، بحيث تجتمع عوامل مهمة لتجعل من هذا المعلم الأيقوني الفاخر، نقطة محورية للأعمال والازدهار، منها الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الرقمية، وكفاءة تجارب المستخدمين، والالتزام بالاستدامة».

وأضاف: «سيعود انضمامنا إلى المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي بالفائدة على المستأجرين في مكاتب (ون زعبيل) ومتاجر التجزئة التي سيتم افتتاحها قريباً، وستسهم هذه الخطوة في إتاحة الفرص للنمو باستمرار، وترسيخ حضورهم في مجتمع الأعمال المزدهر لدينا».

من جهته، قال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «تقدم المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، بيئة أعمال داعمة وتنافسية ومنظومة أعمال متكاملة تجذب الشركات العالمية والمبتكرين ورجال الأعمال».

وأضاف: «يعزز توسيع نطاق أعمالنا، ليشمل (ون زعبيل)، مكانتنا مركزاً عالمياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وتشغل مكاتب «ون زعبيل» 26 ألف متر مربع (280 ألف قدم مربعة) من المساحات المكتبية الفاخرة المزوّدة بخدمات ومرافق راقية، في وقت حصل فيه «ون زعبيل» على كل من شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، وشهادة «WiredScore» البلاتينية، ما يوفر للمستأجرين في «ون زعبيل» أفضل المعايير في التكنولوجيا والاتصال الرقمي والاستدامة.

وتمتد مكاتب «ون زعبيل» على 17 طابقاً من «ون زعبيل تاور»، مقدمةً للمستأجرين فرصة الدخول إلى منظومة متكاملة تضم متاجر تجزئة، ومطاعم، ومرافق ضيافة، وغيرها على بعد خطوات عن مكاتبهم. وستفتتح متاجر التجزئة أعمالها خلال العام الجاري، وستضم علامات تجارية محلية وعالمية للتسوّق.

وتُعدّ المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي موقعاً مفضلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية بما في ذلك «شركات فورتشن 500» (Fortune 500 Companies). وتعمل المنطقة الحرة التي تُعدّ موطناً لشركات تمثل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً على ضمان تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، مع التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي المتطلبات المختلفة للشركات.

مكاتب «ون زعبيل» تشغل 26 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة المزوّدة بخدمات ومرافق راقية.