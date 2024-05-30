«إمباور» تستعد لفصل الصيف بتطوير البنية التحتية وتوسيع الشبكة

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) عن جهوزية فرق عملها ومحطاتها 100% لاستقبال فصل الصيف، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق عالية الجودة.

وأوضحت المؤسسة أن فصل الصيف يشهد عادة زيادة في حجم الطلب على خدمات تبريد المناطق من جانب المتعاملين، ما يجعل «إمباور» أمام استحقاقات تلبية الطلب بحِرفية عالية، لاسيما تنفيذ خطط استباقية ناجحة شملت الاستعدادات بأساليب مستدامة لعمليات الصيانة والتشغيل، استعداداً لتزايد الطلب على طاقة تبريد المناطق في القطاعات ومختلف الأنشطة التجارية وغير التجارية، التي يبلغ عددها حالياً أكثر من 1540 مبنى متعدد الاستخدامات في قطاعات السكن، والمكاتب، والتعليم، والصحة، والضيافة، والتسوّق والترفيه.

وأوضحت «إمباور» أن استعداداتها تركزت على تطوير البنية التحتية لتبريد المناطق في دبي، وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب، وإنشاء خزانات وغرف تبادل الطاقة الحرارية، ومحطات دائمة وشبه دائمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «فرق عملنا، بحِرفيتها، قادرة على مواجهة تحديات تزايد الطلب عبر ضمان توصيل خدمات تبريد المناطق من دون انقطاع للمتعاملين، إذ توظف (إمباور) تقنية عصرية تعزز من كفاءة مركز التحكم والسيطرة».