بنك الإمارات دبي الوطني يوسع برنامج "رواد" للمواطنين الخريجين عالمياً

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توسع برنامجه الناجح "رواد" للمواطنين الخريجين على المستوى العالمي، بالتعاون مع منصة "أبيكس سنغافورة" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي نقطة محورية بالنسبة لبرنامج "رواد". ونجح البرنامج الذي مر على إطلاقه الآن أربعة أعوام، في بناء سمعة طيبة في استقطاب أفضل وألمع الكفاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطويرهم وإعدادهم لتولي مناصب إدارية وقيادية في بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتماشى مع أهدافه للتوطين على المدى الطويل.

ويوفر النهج المميز لبرنامج "رواد" للخريجين المواطنين رحلة متسارعة لإعداد القادة. ويتحقق ذلك بمزيج من الخبرة من خلال العمل الميداني المباشر في أهم المشاريع الاستراتيجية رفيعة المستوى لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الانتداب للعمل لمدة 12 شهراً في إحدى المؤسسات الشريكة المرموقة التي تضمها قائمة "رواد" المتنامية، بما في ذلك Visa و"كيه. بي. إم. جي" و"أفايا" و"ماستر كارد"، والانتدابات الدولية في مكاتب بنك الإمارات دبي الوطني العالمية. وبانضمام "أبيكس سنغافورة"، يمكن لخريجي "رواد" توسيع آفاقهم بشكل أكبر من خلال اكتساب الخبرة أثناء فترة انتدابهم ودعم شراكات وابتكارات "أبيكس" التحويلية في مجال التكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة قالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نعلن عن التوسع الخارجي لبرنامجنا الناجح "رواد" للخريجين المواطنين بالتعاون مع منصة ’أبيكس‘ في سنغافورة. تتيح هذه الفرصة الاستثنائية لأفضل الخريجين الإماراتيين استكشاف ثقافة العمل الدولية والتعرف عليها عن كثب، واكتساب معرفة متعمقة حول شراكات التكنولوجيا المالية التي تواصل إعادة تعريف الخدمات المصرفية على المستوى العالمي وهنا في بنك الإمارات دبي الوطني. ولا شك أن توسع ’رواد‘ المستمر، لا سيما مع وجود قائمة متنامية من الشركاء من المؤسسات المتميزة الذين يدعموننا لتقديم هذا البرنامج الفريد من نوعه، يعد دليلاً على نجاحه المبكر في استقطاب وإعداد وتطوير قادة المستقبل في بنك الإمارات دبي الوطني."

ومن جانبه، قال سوراف جوسال، رئيس الشؤون التجارية والاستراتيجية في منصة "أبيكس": "يسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في برنامج ’رواد‘ بدعم من شريكنا المحلي ’بريدج دي إف إس‘. سيتيح هذا التعاون لقادة الأعمال الإماراتيين في المستقبل إمكانية الوصول إلى شبكتنا العالمية للابتكار في سنغافورة، بما يوفر أحدث الابتكارات لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الإمارات دبي الوطني. كما تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من المواهب ذات الكفاءة العالية التي يستقطبها برنامج ’رواد‘، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا، وسنظل ملتزمين بدعم بنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل."

يذكر أن برنامج "رواد" يقبل مجموعة صغيرة تتكون من حوالي 20 خريجاً إماراتياً مرة واحدة سنوياً، ويتم اختيارهم من دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل الجامعات في العالم.