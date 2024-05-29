اطلاق مجموعة لـ"وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية" تحت مظلة غرفة دبي

أطلق مجتمع وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في غرفة تجارة دبي رسميا مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي. يأتي الإطلاق بعد الإعلان عن المجموعة العام الماضي، كجزء من حملة غرفة تجارة دبي لتمثيل مصالح القطاع الخاص في الإمارة وضمان قدرة الشركات العاملة في مختلف الصناعات على لعب دور أكبر في النمو الاقتصادي في دبي.

ومجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي هي واحدة من 105 مجموعات أعمال وأكثر من 50 مجلس أعمال تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، وهي واحدة من الغرف الثلاث التابعة لغرف دبي. تعمل مجموعات الأعمال الخاصة بالقطاعات ومجالس الأعمال الخاصة بكل بلد على تعزيز مصالح مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي، وتمكين الشركات من استكشاف فرص اقتصادية أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها – ولعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.

وتم انتخاب سميرة فرنانديز، الرئيس التنفيذي للاستدامة وعضو مجلس إدارة شركة سينشري فاينانشال، رئيسة لمجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي، بينما تم انتخاب مصطفى الشيطي وكينلي نصور وأحمد السلامي ودامودهار ماتا نائبًا لرئيس لمجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي وأمينا عاما وأمينا للخزانة ومديرا للعضوية والتسويق على التوالي.

ويدعم إطلاق مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي، التي حضرتها مها القرقاوي، نائبة رئيس الدفاع عن الأعمال في غرف دبي، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرف دبي، رؤية الغرفة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز دور مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال.

ويلعب وسطاء الأسهم ومستشارو الاستثمار ومديرو الصناديق ومديرو الثروات ومديرو الأسهم الخاصة دورًا مهمًا في نمو سوق الأسهم والاقتصاد بشكل عام. وتُظهر البيانات من أسواق أبوظبي ودبي أن المستثمرين المؤسسيين اشتروا أسهمًا بقيمة 302.7 مليار درهم من يناير حتى ديسمبر 2023، مقارنة بإجمالي المبيعات التي بلغت حوالي 295.8 مليار درهم.

وأشاد عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار، بإنشاء المجموعة، معربا عن توقعاته للدور المحفز الذي تلعبه مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة دبي، قائلاً: "أشيد برؤية مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي لدفع نمو دبي بشكل مستدام. ويُعزى الارتفاع الهائل في دبي إلى قيمتين رئيسيتين، الثقة والشفافية. ومن خلال اعتماد هذه القيم، ستكون مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي محورية في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بحلول عام 2033 في إطار جدول أعمال أجندة دبي الاقتصادية".

وقالت سميرة فرنانديز، رئيسة مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي: "تم تأسيس مجموعة وسطاء الأوراق المالية والخدمات الاستثمارية في دبي للتوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها تعزيز نمو دبي كعاصمة مالية عالمية آمنة. إن مهمتنا التوسعية لتعزيز الاستثمار المستدام، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، وتمكين مجتمع استثماري قوي، بالإضافة إلى الالتزام القوي بالمعايير الأخلاقية والنزاهة، مدفوعة بقوة بمبادراتنا التي تعزز محو الأمية المالية. وتشمل هذه المبادرات برامج الإرشاد، ومركز التكنولوجيا والابتكار، ودعم التوسع الدولي من بين أمور أخرى ".

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للبيئة: "بعد التعمق في الاستثمارات المستدامة في عام 2019، اكتشفت العديد من الفجوات التي يجب سدها لتعزيز الاستثمار المستدام. يجب أن يدرك الرواد في هذا المجال نقص الوعي بين المؤسسات وتحسين معرفتهم المالية".

وأضافت: "يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. في الواقع، من المحتمل أن يقود القطاع الخاص التنمية المستدامة، بدعم من المنظمات المالية. ولضمان الشفافية، يجب فرض القوانين واللوائح الصحيحة ويجب تنفيذ أدوات ومقاييس القياس الدقيقة ".