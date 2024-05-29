مصرف الهلال يحصد الجائزة الذهبية في القطاع المصرفي ضمن جوائز "نافس"

تقديراً للجهود والانجازات في تحقيق استراتيجية التوطين، حصد مصرف الهلال الجائزة الذهبية في القطاع المصرفي من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" حيث حظى بتكريم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" للفائزين بالجائزة في دورتها الثانية 2023 - 2024 وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في "قصر الوطن" في أبوظبي أخيرا.

وشملت الانجازات الجديدة استقطاب كفاءات وطنية واعدة ليرتفع عدد الكوادر الإماراتية لدى المصرف إلى 144 موظفاً وزيادة نسبة التوطين في المصرف لتبلغ 49% في نهاية الربع الأول من العام الجاري ورفع نسبة المواطنين الذين يشغلون مناصب حيوية لتبلغ 36% وذلك نتيجة للجهود المتواصلة لاتاحة مسارات مهنية جديدة في مختلف قطاعات الأعمال.

ورحب مصرف الهلال مؤخراً بالتعيينات الجديدة في صفوف القيادات من الصف الأول والثاني والتي شملت عدداً من الكوادر الإماراتية ذات الكفاءات المتميزة من ضمنها جمال العوضي – نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد الخاجة - رئيس إدارة الموارد البشرية، وعدنان سجواني – كبير مسؤولي الامتثال، ومنى سالفي – رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، ومريم يوسف أهلي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية والاستدامة، وحسن الخلصان، رئيس إدارة شبكة الفروع والقنوات المصرفية.