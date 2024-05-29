سوق دبي: تنفيذ 110 صفقات كبيرة على سهم "دريك آند سكل" بقيمة 128 مليون درهم

أعلن سوق دبي المالي عن تنفيذ 110 صفقات كبيرة مباشرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، بنحو 512.8 مليون سهم بسعر 0.250 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 128.2 مليون درهم.

وقفز سهم الشركة في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي بعد إيقاف دام 6 سنوات، بنسبة 29% إلى مستوى 0.32 درهم مقارنة مع السعر المرجعي للسهم 0.25 درهم.

ووافق سوق دبي المالي على إعادة أسهم الشركة للتداول، وسيتم تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول على أن تطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول. وستكون الشركة في الفئة الثانية مع وجود علم أحمر يبين نسبة الخسائر المتراكمة.

يذكر أن سهم الشركة قد أوقف عن التداول في نوفمبر من العام 2018 بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة والتي تجاوزت 5 أضعاف رأس المال.