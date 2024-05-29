طحنون بن زايد: «إم جي إكس» تهدف لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسانية

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، أول من أمس، الاجتماع الأول للمجلس.

وأكد سموه أن الهدف من تأسيس «إم جي إكس» كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، هو الإسهام في بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة خلاله القرارات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والشؤون المالية ذات الأهمية للشركة ومسيرة تطورها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد يحيى الإدريسي: «برؤية وتوجيهات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تبدأ (إم جي إكس) اليوم خطواتها الأولى كشركة وطنية طموحة تنطلق من أبوظبي وتركز على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية في عالم الابتكار الصناعي».

وتركز الشركة على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين وتوظيف التكنولوجيا الرائدة بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

يذكر أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي أعلن عن تأسيس شركة «إم جي إكس» في مارس الماضي من خلال شراكة بين «مبادلة للاستثمار» و«جي 42».

ويعمل المجلس الذي تأسس في يناير من العام الجاري برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.