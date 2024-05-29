5.4 مليارات درهم لقطاع الصناعة خلال 2024

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات وصلت إلى 362 مليون درهم، لدعم 13 شركة صناعية في الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى «اصنع في الإمارات» أمس.

وشهد مصرف الإمارات للتنمية زيادة في عمليات التمويل بشكل سنوي منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل من عام 2021، حيث وصلت قيمة التمويلات المخصصة لدعم المشاريع الصناعية إلى أكثر من 5.4 مليارات درهم خلال عام 2024.

وتُسهم التمويلات الجديدة في تعزيز الأثر التنموي والاقتصادي للمصرف، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات.