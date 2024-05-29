غرفة دبي العالمية تعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى السنغال والمغرب

أعلنت غرفة دبي العالمية استكمال جهوزية البعثة التجارية الجديدة، التي تنظمها خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يونيو المقبل إلى كل من السنغال والمغرب، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية.

وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً، أمس، في مقرها ضم أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن قطاعات عدة، بما يشمل الزراعة والأغذية والمشروبات وتجارة الإلكترونيات ومستحضرات التجميل، إضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.

وتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة، الذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال والمغرب، لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. كما اطلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ظل الإمكانات الواعدة والمتنوعة التي تتمتع بها سوقا السنغال والمغرب، سيتمكن المشاركون في فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمعي الأعمال المحلي في البلدين، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد».