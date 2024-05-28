"صنع في الإمارات" تدعم تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق

بلغ إجمالي عدد المنتجات الوطنية التي حصلت على علامة "صنع في الإمارات"، منذ إطلاق النظام في شهر مايو من العام الماضي إلى أكثر من 1330 منتجا وطنيا.

وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لها على هامش اليوم الختامي لمنتدى "اصنع في الإمارات" إن "علامة صنع في الإمارات" مبادرة وطنية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنتج الوطني غطت منذ إطلاقها الكثير من القطاعات وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المنتجات الحاصلة على العلامة.

وأكدت أن علامة "صنع في الإمارات" أسهمت في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية الحاصلة عليها باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، وبما يدعم تنافسية وفرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وحول الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات" ، قالت إن هذا الحدث حقق نجاحا لافتا منذ انطلاق الدورة الأولى ويحظى بإقبال لافت من الشركات الوطنية والدولية بوصفه حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في الدولة.