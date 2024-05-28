«الفجيرة الوطني» يواصل «سلسلة المعرفة»

استضاف بنك الفجيرة الوطني، ضمن فعاليات «سلسلة المعرفة»، جلسة تناولت كيفية تعزيز آفاق الاستثمار وإدارة الاستثمار. ونظم الحدث لجمهور من متعاملي البنك، إضافة إلى المتعاملين من ذوي الأولوية من مختلف قطاعات الأعمال في الدولة، كما حضره عدد من الشركات الأخرى. وتحت شعار «تعزيز آفاق استثماراتك»، تبادل متحدثون خبراء، وعدد من قادة الصناعة، الأفكار القيّمة حول خيارات الاستثمار الذكية، وتعزيز الاتصالات الهادفة، ونُظِّم الحدث بالشراكة مع فريق البيانات والتحليلات التابع لمجموعة بورصة لندن.