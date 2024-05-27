«غرفة أبوظبي» تدشن موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تدشين موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنيات العصرية المستدامة التي تسهم في تقليل البصمة الكربونية الرقمية، وليحدث نقلة نوعية شاملة في عالم تأسيس وتطوير الأعمال في إمارة أبوظبي.

ويوفر الموقع الإلكتروني تجربة تفاعلية متطورة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات المستخدمين ورواد الأعمال، وليمنحهم الفرصة للحصول على كافة البيانات والخدمات الخاصة بقطاع الأعمال بالإمارة، وتمكنهم من التعرف على أدوار ومهام الغرفة والقطاعات والمؤسسات التابعة لها بكل سهولة.

كما يقدم الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة مجموعة من المزايا التي تجعله من الوجهات الرائدة للمستخدمين والأعضاء الباحثين عن خدمات «غرفة أبوظبي» المختلفة، بما يمنحهم الفرصة للتعرف على دورها الرائد في دعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، والاستفادة من المعلومات الاقتصادية والتجارية.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي: «يشكل إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة خطوة إضافية في إطار مساعي الغرفة نحو تعزيز التحول الرقمي المستدام، وتطوير قنوات مباشرة للتواصل الفعال وفق أعلى معايير الشفافية، حيث تم الاستناد في بنائه الجديد على محاور رئيسية تتضمن الاستدامة الرقمية، والتصميم المتطور، كما تم تسريع استجابة الموقع، وتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز ظهوره في محركات البحث، بالإضافة إلى تطوير جودة المحتوى».

وأشار القبيسي إلى أن الموقع الإلكتروني يوفر محتوى شاملاً ومعلومات قيمة ومتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يعد بتصميمه العصري والمبتكر بمثابة منصة متكاملة تشتمل على كافة الخدمات والمعلومات التي يمكن تصفحها بسهولة، لافتاً إلى أن تطوير هذه البوابة الإلكترونية الشاملة يعكس التزام وسعي الغرفة المتواصل لتحسين وتعزيز تجربة الزوار بما في ذلك الأعضاء ورواد الأعمال.

وبحسب «غرفة أبوظبي»، يمتاز الموقع بمحتواه الشامل والمتكامل، إذ يقدم للزوار معلومات ثرية حول «غرفة أبوظبي» واستراتيجيتها وقيمها وأدوارها ومهامها، كما يتيح الفرصة للتعرف على الجهود المبذولة في مجال دعم منظومة القطاع الخاص، إلى جانب دورها في تعزيز الأعمال وتحفيز التوسع في الاستثمار والتجارة.

ويقدم أيضاً معلومات عن خدمات الأعضاء وكيفية انضمامهم لعضويتها والمبادرات المستدامة المتنوعة، إضافة إلى عرض أحدث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المحلية، فضلاً عن طرح قائمة بأحدث الدراسات المتخصصة حول قطاع الأعمال وحركة التبادل التجاري والصناعي على المستوى المحلي والدولي، كما يزود الموقع الإلكتروني زواره بمعلومات حول الجهات التي تقع تحت مظلة غرفة أبوظبي، ومعلومات حول مجموعات العمل ومجالس الأعمال في إمارة أبوظبي.