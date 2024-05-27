«ستراتا» تسلم 6067 شحنة من هياكل الطائرات منذ 2010

أكدت مدير مكتب إدارة المشروعات في شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، سارة المعمري، أن الشركة نجحت في تسليم 6067 شحنة، بإجمالي 85 ألفاً و734 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات الرئيسية أو الثانوية، وذلك منذ إنشائها في عام 2010 حتى نهاية أبريل الماضي.

وأضافت المعمري على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات»، أن جميع هذه الأجزاء تحمل علامة (صُنع بفخر في دولة الإمارات)، وتم تسليمها لشركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء العالم مثل «بوينغ»، و«إيرباص»، و«ليوناردو»، و«بيلاتوس».

وأوضحت أن «ستراتا» صدّرت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 165 شحنة احتوت على 2498 قطعة تم تسليمها لمتعاملين عالميين، فيما تم خلال العام الماضي تسليم 773 شحنة ضمت 7880 قطعة. وذكرت أن خطوط الإنتاج الـ 30 لشركة «ستراتا» ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة صناعة الطيران العالمية، ويتجلى ذلك في حقيقة أن واحدة من كل 10 طائرات ذات البدن العريض تحلق اليوم حول العالم، تحتوي على مكونات تم تصنيعها في شركة «ستراتا» بمدينة العين. وأكدت أن إنجازات «ستراتا» تعززها الكفاءات الإماراتية والكوادر الوطنية فيها، حيث تواصل الشركة تجسيد رؤية القيادة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، لافتة إلى أن نسبة القوى العاملة الإماراتية في «ستراتا» تبلغ حالياً نحو 68%، منهم 86% مواطنات.