الابتكار يعزز استمرار الطفرة العقارية في دبي على المدى الطويل

أفاد تقرير، صدر اليوم، بأن الابتكار أحد المقومات الرئيسية التي تعزز محافظة دبي على الطفرة العقارية الحالية على المدى الطويل، وسط حرص الجهات الحكومية المعنية بالقطاع والشركات على مواكبة التطورات العالمية في جميع أنماط الابتكار والتكنولوجيا المرتبطة بالتطوير العقاري لتقديم أفضل المنتجات للعملاء.

وأشار التقرير الصادر عن شركة "دبليو كابيتال"، بأن دبي كانت ومازالت سباقة في مجال الابتكار العقاري، مؤكداً أن مبادرات دائرة الأراضي والأملاك ستقود منظومة الابتكار داخل السوق إلى آفاق جديدة، وكان آخرها مبادرة "ريس للابتكار العقاري" بهدف وضع الإمارة على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري دعمًا لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزًا رئيسًا لاحتضان الابتكارات.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن سوق دبي العقاري يقود رحلة إلى الغد لمعرفة تطلعات العملاء ومواكبتها من الآن ووضع الخطط اللازمة، وبلا شك فإن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في المستقبل في جميع القطاعات، وبالتأكيد سيحظى القطاع العقاري بالكثير من الاهتمام، نظرًا لأن العقار سلعة استهلاكية يزداد الطلب عليها يوم تلو آخر.

وأوضح الزرعوني، أن سمة الأداء الاقتصادي القوى لكافة القطاعات هي الابتكار الذي يشجع على صنع تجارب جديدة وتشجع على المضي قدمًا إلى واقع أفضل وتسهيل الحياة على نحو أيسر بفضل التكنولوجيا.

وأكد الزرعوني، على أهمية نشر ثقافة الابتكار والتدريب وخلق بيئة محفزة للابتكار في السوق العقاري محليًا وخارجيًا من خلال الاهتمام بالموظفين والتقنيات المتبعة في جميع مراحل التشييد والبناء، مما يساعد في الاستجابة لتطلعات العملاء وتكيف المطورين العقاريين مع الابتكارات الجديدة التي تثير اهتمام المستثمرين والمشترين.

وأشار وليد الزرعوني، إلى أن الطفرة العقارية التي يعيشها القطاع تتطلب مواكبة المستجدات العالمية على صعيد الابتكار، لذلك تعمل "أراضي دبي" على احتضان وتبني سياسات التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل منها وجهة لشركات التكنولوجيا والابتكار من كافة أنحاء العالم.

وأشار الزرعوني إلى أن إطلاق مبادرة "ريس" للابتكار العقاري ستضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري، مؤكدًا أن الإمارة أمام فصل جديد من الابتكار في سوق العقارات يؤدي لثورة وتحول استثنائي قادر على إعادة تعريف المشهد الحضاري.

وتعتبر مبادرة "ريس" في دبي والتي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك مؤخرًا هي الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، نظرًا لاعتبارها مُصممَة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار، وستعمل على تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي.