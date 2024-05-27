10 جهات حكومية في «فيفا تكنولوجي 2024»

شارك وفد اقتصادي لدولة الإمارات برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، في معرض «فيفا تكنولوجي 2024» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، أخيراً، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من جذب الاستثمارات الجديدة، وعرض منتجاتها وخدماتها ودعم نمو أعمالها، من خلال الجناح الوطني للدولة في المعرض.

وضم وفد الدولة مسؤولين من 10 جهات حكومية، وأكثر من 27 رائد أعمال إماراتياً، حيث تأتي هذه المشاركة تحت مظلة مشروع «موطن ريادة الأعمال»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في عام 2021، و«البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأكد آل صالح أن مشاركة وفد الدولة في «فيفا تكنولوجي» تُمثل محطة جديدة في دعم روابط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمستويات أكثر زخماً وتنافسية، لاسيما أن هذه المشاركة تعد الأولى لوزارة الاقتصاد في هذا الحدث الحيوي.

بدورها، وقّعت شركة «يودينز» الناشئة المدرجة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، اتفاقية شراكة مع شركة «بي لينك» للحلول الذكية، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الصحية. وجرى توقيع الاتفاقية في جناح الدولة في المعرض.