%11.3 ارتفاعاً في اشتراكات الهواتف المتحركة «الفعّالة» بدبي

أفادت بيانات لمركز دبي للإحصاء، حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إمارة دبي، بأن مؤشر خطوط الهاتف المتحرك الفعالة في الإمارة سجل ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 11.3%، إذ بلغت ثمانية ملايين و247 ألفاً و548 خطاً فعالاً بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد سبعة ملايين و409 آلاف و899 خطاً بنهاية عام 2022.

وأشارت البيانات التي أصدرها المركز أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، إلى أن إجمالي اشتراكات خطوط الهواتف المتحركة الفعالة التي تم رصدها بنهاية العام الماضي تتجاوز مثيلاتها خلال عام 2021 بارتفاعات كبيرة، بنسبة بلغت 26%، إذ بلغ إجمالي الخطوط الفعالة وقتها ستة ملايين و549 ألفاً و897 خطاً.

وتواكب الارتفاعات الكبيرة المتتالية في إجمالي عدد خطوط الهواتف المتحركة الفعالة في دبي، الزخم الكبير في قطاعات السياحة وأنشطة المعارض والأعمال، والاستثمارات والزيادة السكانية.

وأوضحت البيانات، عبر رصد مفصل لقطاع الاتصالات في الإمارة، أن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت المرصودة في الإمارة بلغ مليوناً و355 ألفاً و258 خطاً بنهاية عام 2023، مسجلاً تراجعاً بعدد 6079 خطاً، مقارنة بعدد خطوط الهواتف الثابتة بنهاية عام 2022 التي بلغت مليوناً و361 ألفاً و337 خطاً، فيما أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد خطوط الهواتف الثابتة في دبي خلال عام 2021 بلغ مليوناً و214 ألفاً و122 خطاً.

وكان تقرير حديث لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قد أفاد بأن عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة، شاملاً الهواتف المحمولة، والإنترنت، والهاتف الثابت، بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 26 مليوناً و117 ألفاً و357 اشتراكاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان، ونمو عمليات التشغيل، فضلاً عن زيادة عدد السياح والزوار إلى الدولة بشكل قياسي.

وأشارت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أن الاشتراكات الفعالة في خطوط الهواتف المحمولة ارتفعت إلى 20 مليوناً و445 ألفاً و447 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 19 مليوناً و70 ألفاً و931 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من عام 2022.