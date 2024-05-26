أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الهوية الرقمية آمنة تماماً. وأضافت الهيئة، في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن ذلك جاء تعقيباً على ما أثير على بعض مواقع التواصل حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية.

وطلبت الهيئة من المتعاملين توخي الحذر عند تلقي أي إشعارات أو طلبات للدخول، وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر، وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حساباتهم.

يشار إلى أن الهوية الرقمية أصبحت خياراً رئيساً للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، كما قررت بعض الجهات الحكومية اعتبار الهوية الرقمية الخيار الوحيد للحصول على بعض خدماتها.