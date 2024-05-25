بنمو 11%.. دبي تستقبل 6.68 ملايين سائح دولي خلال 4 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 6.68 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6.02 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 11%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024، مسجلة نحو 1.45 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا التي سجلت 1.1 مليون سائح، بنسبة 17% من إجمالي الزوار.

وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل تجاوز مليون سائح دولي، وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الرابع، مستحوذة على نحو 13%، بعد أن سجلت نحو 850 ألف زائر.

بدورها، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 783 ألف سائح بنسبة بلغت 12%، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 619 ألف سائح دولي. وتجاوز إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركيتين 440 ألف سائح دولي، مستحوذتين على نسبة 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 270 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 1%، بمعدل 97 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2024 أكثر من 151.8 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة في نهاية يناير 2023.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في الإمارة نسبة 81.4%، بنهاية يناير 2024، مقابل 79.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.6 ألف غرفة فندقية ضمن 164 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.8 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 28.9 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت أكثر من 26.4 ألف غرفة ضمن 194 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

14.7 مليون ليلة مبيت

سجلت مدة إقامة النزلاء في نهاية أبريل الماضي 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2023، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 14.7 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 14 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 5%.