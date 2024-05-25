«المارية» يتيح حلولاً مصرفية رقمية لشركات «دبي للسلع المتعددة»

وقّع بنك المارية المحلي اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تبسيط عمليات فتح حسابات للشركات داخل المنطقة الحرة للمركز. وأفاد البنك، في بيان له، بأنه من خلال استخدام منصة بنك المارية المحلي الرقمية، فإنه يمكن للشركات المؤسسة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة أن تكمل فتح حسابها المصرفي للأعمال في ست خطوات، وفي أقل من 48 ساعة، ما يسهّل عليها الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية المخصصة والآمنة والمتقدمة.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «إن الشراكة مع بنك المارية المحلي تعد تعاوناً استراتيجياً لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل المركز، وتمكين الشركات من الوصول إلى حلول سريعة وعمليات مبسطة».

بدوره، أكد رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك المارية المحلي، أحمد الحمادي، التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة ومبتكرة ورقمية، تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للوصول إلى اقتصاد رقمي.