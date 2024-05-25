أصول المصارف الإسلامية ترتفع 86 مليار درهم خلال 12 شهراً

ازدادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وذلك وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت تلك الإحصاءات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 13.61%، على أساس سنوي، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.

وازدادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56%، أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليارات درهم في يناير 2024، بينما ازدادت بنسبة 2.1%، أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ703.1 مليارات درهم في نهاية 2023.

وأفادت إحصاءات «المركزي» بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 9.43% على أساس سنوي، مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما ازداد على أساس شهري 0.7% مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليارات درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 15.8%، على أساس سنوي، مقارنة بـ439.9 مليارات درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.86%، مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4%، أو ما يعادل 32.2 مليار درهم، مقابل استثمارات بـ109.5 مليارات درهم في فبراير 2023، بينما ازدادت على أساس شهري بـ3.7%، مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.

أما على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 11.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.116 تريليونات درهم في فبراير 2023 (زيادة قيمتها 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً).

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي، البالغة 4.198 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 5.3% على أساس سنوي، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما ازدادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 16.4%، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3% إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.