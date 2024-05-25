«دبي لحماية المستهلك» تعتزم افتتاح 15 مركزاً لإسعاد المستهلكين في 2024

أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مواصلة افتتاح المزيد من مراكز إسعاد المستهلكين، ضمن قطاعات متنوعة في الإمارة، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال حماية الحقوق والواجبات لكل من أصحاب الأعمال والمستهلكين، وتعزيز الثقة بالأسواق، ومعالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة عالية.

وكشفت المؤسسة عن نجاحها في افتتاح 15 مركزاً لإسعاد المستهلكين في عام 2023، ضمن العديد من منافذ البيع، فيما تخطط لافتتاح ما يزيد على 15 مركزاً جديداً خلال عام 2024، في وكالات سيارات ومتاجر إلكترونيات، وغيرها من قطاعات مهمة.

وأوضحت المؤسسة أنه بعد تفعيل آلية رفع الشكاوى ضمن المراكز مطلع العام الجاري، فقد بلغ عدد الشكاوى في الربع الأول من العام الجاري 1237 شكوى، شمل معظمها متاجر البيع بالتجزئة، ووكالات السيارات.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد علي موسى: «نحرص على توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال، وتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال، وذلك في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه بحلول 2033. وبناء على ذلك نقوم بالتركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات متميزة».

وأكد أن المؤسسة حريصة على نشر الوعي في أوساط التجار، وكذلك المستهلكين، لاسيما خلال المواسم التي تشهد زخماً وطلباً متزايداً، مع ضرورة التعامل مع الشكاوى بكل موضوعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «افتتاح مراكز إسعاد المستهلكين في التعاونية يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي بالإمارة، ويحمي حقوق المستهلكين والمتعاملين لدى التعاونية».

وأضاف: «تضمن هذه المبادرة تعزيز الثقة بأسواق الإمارة عموماً، والتعاونية بشكل خاص، بفضل التعامل مع ملاحظات المستهلكين واقتراحاتهم بشكل فوري، بما يثمر تحسين العمليات».

من جانبه، قال مدير إدارة تجربة الزبائن في «مجموعة الشايع»، علي شاهين: «متحمسون للتعاون مع مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، لتقديم تجربة سلسة للزبائن، من خلال مركز إسعاد المستهلكين»، لافتاً إلى أن التركيز على حماية المستهلك وتحسين مستوى الخدمة، يعززان مستوى رضا وولاء الزبائن.

في السياق نفسه، اعتبر مسؤول دعم حماية المستهلك في شركة «شرف دي جي»، عباس فرض الله، إنشاء مزيد من مراكز إسعاد المستهلكين خطوة إيجابية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين. وقال: «تمثل هذه المبادرة جسراً حيوياً يربط بين جميع قطاعات التجزئة، ويدعم توفير الحلول السلسة لاستفسارات المتعاملين وشكاواهم، إذ أصبحت مراكز إسعاد المستهلكين اليوم أدوات فعالة في تعزيز التفاعلات والعلاقات الإيجابية بين الشركات والمستهلكين، لاسيما بعد وضع رضا المتعاملين في صدارة الأولويات».

من ناحيته، قال المدير العام للشؤون القانونية والعلاقات المؤسسية في «النابودة للسيارات»، أحمد الجمري: «نثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في توعية مختلف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم. كما أن مراكز إسعاد المستهلكين الموجودة في العديد من منافذ البيع بالتجزئة، تقدم خدمات مميزة للمتعاملين الذين يجدون الحلول والإجابات المناسبة عن استفساراتهم وملاحظاتهم».