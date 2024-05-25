«إينوك» تحقق تحسينات كبيرة في كفاءة العمليات

أعلنت «مجموعة إينوك» المتخصصة في مجال الطاقة والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، تحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة عملياتها، واستمرارية الأعمال، من خلال استفادتها من حلول «كومفولت» الهجينة للمرونة السيبرانية. وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات المتقدمة أدى إلى تقليص الوقت اللازم لاستعادة قاعدة بيانات تخطيط موارد المؤسسة، بنسبة 67%، لأكثر من 220 محطة وقود، ما يضمن استمرار إمداد الوقود بشكل فعال في مختلف المواقع.

وأكدت أن الحلول التقنية أسهمت في تعزيز المرونة وزيادة سرعة الاستجابة للحاجات التشغيلية للمحطات، ما يعكس التزام المجموعة بتحديث بنيتها التحتية الداخلية والسحابية.