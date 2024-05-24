«جلف لاند» تطور مشروعاً فاخراً بالشراكة مع «تونينو لامبورغيني»

أعلنت شركة «جلف لاند» للتطوير العقاري، التعاون مع «تونينو لامبورغيني»، بهدف تطوير مجمع سكني راقٍ في دبي، لافتة إلى أن المشروع العقاري الفاخر سيحمل علامة «تونينو لامبورغيني» التجارية المرموقة، التي تعكس الفخامة والرقي في جميع أنحاء العالم، ويقع في «ميدان» في قلب دبي.

ويقدم المشروع السكني الفاخر معايير مبتكرة غير مسبوقة لأسلوب الحياة في دبي، تجمع بين الأصالة والرقي لتصاميم «تونينو لامبورغيني» الممتدة على مدار 40 عاماً، والخبرة الواسعة لشركة «جلف لاند» للتطوير العقاري في هذا القطاع، والتي تعمل حالياً على تطوير مشروعات سكنية فاخرة وفريدة من نوعها مثل: «بارادايس هيلز» و«سيرينيتي ليكس».

وستشمل مساحة المشروع السكني الرائد من نوعه نحو 750 ألف قدم مربعة من المساحة الأرضية الإجمالية، التي تتضمن مبنيين سكنيين مكونين من ستة طوابق، ومبنيين سكنيين مكونين من 12 طابقاً، فيما يوفر كل مبنى طابقين لركن السيارات، وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم ذات التصميم الداخلي الراقي، والتجهيزات المتكاملة والمطابخ المجهزة ذات تصميم عصري من استوديوهات التصميم في «تونينو لامبورغيني»، ما يضع معياراً جديداً في الجودة والاهتمام بالتفاصيل.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة «جلف لاند» للتطوير العقاري، شاهر موصلي، عن فخره بالإنجازات الملحوظة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والتي تعكس وتؤكد الخبرة الواسعة، والالتزام المتواصل بتقديم أرقى معايير التصاميم العقارية المبتكرة، وتطوير مشروعات سكنية فاخرة فريدة من نوعها.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «جلف لاند» للتطوير العقاري، بلال حمادي: «يهدف التعاون مع (تونينو لامبورغيني)، العلامة التجارية المرموقة، إلى إطلاق مشروع سكني يرسي معايير غير مسبوقة للفخامة في التصاميم الراقية، بجانب أعلى معايير الجودة من (جلف لاند)، ما يضمن إنشاء مشروع عقاري مميز فريد من نوعه في دبي».

في السياق نفسه، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة «جلف لاند» للتطوير العقاري، رامي شما: «لقد حققت الشركة نجاحاً لافتاً في قطاع التطوير العقاري المحلي، وسيعزز إطلاق هذا المشروع السكني الرائد مكانتها الريادية في هذا القطاع المتنامي».

أما مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تونينو لامبورغيني إس بي إيه»، تونينو لامبورغيني، فقال: «يسعدنا التعاون مع (جلف لاند) لإطلاق هذا المشروع السكني الراقي في دبي، الذي يجمع بين الخبرة الواسعة لـ(جلف لاند) في هذا القطاع، والتصاميم والمواد الإيطالية الفاخرة التي نقدمها، ما يضمن التميز لمشروع سكني فريد من نوعه». وأضاف: «تسهم تصاميم (تونينو لامبورغيني) العصرية الراقية في الارتقاء بنمط الحياة، وتقدم تجربة فريدة تعكس نمط الحياة الإيطالي في كل عنصر من عناصر التصميم الداخلي».

واختتم لامبورغيني: «لا يمكننا جلب إيطاليا إلى دبي، ولكن هذا المشروع السكني بالنمط الإيطالي الفريد، يعتبر إضافة جديدة مبتكرة بقطاع العقارات المتنامي في دبي، حيث يتمتع بنمط الحياة الإيطالي».

ووفقاً لتقارير شركة «سافيلز»، فقد شهد قطاع العقارات في دبي العام الماضي نمواً ملحوظاً، وحقق ارتفاعاً تجاوز 36.7% في القيمة، و33.8% في عدد المعاملات مقارنة بعام 2022، رغم التباطؤ الذي شهده قطاع العقارات العالمي، خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، في وقت قد أظهرت فيه المشروعات العقارية ذات العلامات التجارية، مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات العالمية، مع زيادة جاوزت 160% لعدد المخططات خلال العقد الماضي.