البنوك تؤجل قسط «مايو» للمتضررين من الأمطار دون رسوم

وافقت البنوك على تأجيل كل أقساط التمويل المصرفي لشهر مايو الجاري، سواء كانت تمويل مركبات، أو تمويلاً شخصياً أو عقارياً، وذلك للمتعاملين المتضررين من الأمطار، ممن تقدموا بطلبات قبل ستة أيام عمل من موعد القسط الشهري، دون رسوم، وعن طريق زيارة الفرع، وليس عبر مراكز خدمة المتعاملين.

وقال مصدر مصرفي لـ«لإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه: «اكتفت البنوك بمستند الهوية فقط للموافقة على التأجيل لشهر مايو فقط، أما المتعاملون الذين طلبوا التأجيل لأكثر من شهر، فيجب عليهم تقديم أوراق ثبوتية أخرى تتضمن تقريراً من الشرطة بالنسبة للسيارة المتضررة، أو تقرير البلدية الخاص بالمساكن والفلل، فضلاً عن تقرير من المقاول بكلفة التصليح».

وأضاف: «يعتبر تقديم أي من التقرير الخاص بالسيارة المتضررة، أو تقرير المسكن، كافياً لتأجيل كل الالتزامات لشهرين أو ثلاثة أشهر، بحسب دراسة كل حالة على حدة، أما تأجيل القسط شهراً واحداً فقط، فلا يتطلب أكثر من الهوية، وزيارة فرع المصرف».

وأكد المصدر أن البنوك أعفت المتعاملين كذلك من رسوم التأجيل المقدرة بـ105 دراهم، إسهاماً منها في تخفيف الأعباء عن المتعاملين معها، ممن تقدموا بطلبات التأجيل.

يذكر أن المصرف المركزي أصدر الشهر الماضي تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل، بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية، وقروض السيارات للمتعاملين المتضررين من تداعيات الحالة الجوية حتى ستة أشهر، من دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية، أو زيادة مبلغ أصل القرض على المتعامل مقابل تأجيل سداد الأقساط.