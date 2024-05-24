«دبي التجاري العالمي» يطلق باقات تراخيص للعمل من المنزل

أطلق مركز دبي التجاري العالمي باقات تراخيص تجارية للعمل من المنزل في «قرية إكسبو»، المجمع السكني التابع للمركز في «مدينة إكسبو دبي».

وأفاد «دبي التجاري العالمي» بأنه تم تصميم الباقات الجديدة لتلبية احتياجات مجتمع رواد الأعمال المتنامي في دبي، بما يخدم أصحاب الأعمال الجدد، والشركات الناشئة، وروّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لهم الباقات الحصول على ترخيص تجاري من المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى تأشيرات الموظفين، بناءً على عقد إيجار سكني، ودون الحاجة إلى دفع التكاليف المرتبطة باستئجار مكتب مخصص.

وأوضح أنه تم تطوير باقات العمل من المنزل لمواكبة التوجه العالمي المتزايد، المتمثل في استخدام أنظمة العمل المرن، إذ تلبي احتياجات رواد الأعمال الباحثين عن نهج أكثر تنوعاً لإنشاء الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، مبيناً أن «قرية إكسبو» الواقعة في قلب «مدينة إكسبو دبي»، تعتبر وجهة مثالية لدعم الجيل المقبل بنظام العمل الهجين وثقافة العمل من المنزل.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «توفر باقات العمل من المنزل عبر مركز دبي التجاري العالمي فرصة مميزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القاطنين في (قرية إكسبو)، والراغبين في دخول السوق المحلية، من خلال منظومة أعمال تنافسية ومنظمة، تساعدهم على بناء وتطوير أعمالهم بنجاح».

وأضاف: «ستسهم هذه الخطوة في استقطاب رواد أعمال جدد، وتوفير فرص اقتصادية إقليمية مميزة في (قرية إكسبو) التي تشهد نمواً اقتصادياً وتطوراً كبيراً».

وتابع البنا: «تعتبر دبي مركزاً عالمياً لرواد الأعمال الطموحين والشركات الناشئة المبتكرة والمهنيين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يرغبون في الاستفادة من مزايا بيئة الأعمال المحفزة، ويبحثون أيضاً عن نمط حياة عصري ومتطور. وستوفر باقات العمل من المنزل الجديدة فرصاً مثالية لأصحاب الشركات الذين يجدون في العمل من المنزل الخيار الأمثل بالنسبة لهم».

وبحسب «دبي التجاري العالمي»، توجد حالياً أربع باقات حصرية لـ«قرية إكسبو»، تشمل جميعها عضوية في مركز الأعمال المشترك «وورك هب قرية إكسبو».

وتتوافر باقات العمل من المنزل الجديدة حالياً لأنواع محددة من التراخيص والأنشطة التجارية في قطاعات مثل: تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والاستشارات الإدارية، والبحث، والفعاليات والترفيه، والتصميم والإنتاج، والتجارة الإلكترونية.

وتعتبر «قرية إكسبو» من المشروعات الرائدة التي طورها مركز دبي التجاري العالمي. وتوفر نمط حياة عصرياً، من خلال أربعة مجمعات سكنية تتألف من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ومساحات خضراء واسعة، من ضمنها «حديقة إكسبو».