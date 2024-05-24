«دبي للاقتصاد الرقمي» تدرّب 200 مواطن خلال الربع الأول

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2024، التي تعكس إسهاماتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وأفادت الغرفة بأنها درّبت خلال الربع الأول من العام الجاري 200 مواطن، ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وشهد الربع الأول من العام الجاري تكريم سموّه للفائزين بجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية، الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، وذلك خلال الحفل الختامي لتوزيع جوائز الأولمبياد، الذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1100 طلب مشاركة. بدورها، استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من الطلبات. وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربع.

ووجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد، لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوّري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل أوسع في النسخة المقبلة.

وكشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أنها دعمت خلال الربع الأول من العام الجاري 45 شركة رقمية ناشئة ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة، كما وقعت أربع مذكرات تفاهم مع شركاء جدد، تتضمن حزماً من الخدمات والحلول المصممة لدعم الشركات التكنولوجية والرقمية، التي تخطط لتأسيس وتوسيع عملياتها في دبي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «بينما تواصل دبي في ظل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزيز منظومتها الرقمية المتقدمة، والارتقاء بتنافسيتها وجاذبيتها عالمياً، فإننا نحرص على تكثيف الجهود لدعم تطور البنية التحتية التكنولوجية في الإمارة، لتصبح الأفضل على مستوى العالم، واستقطاب الشركات الرقمية وتحفيز نموها وازدهارها، وذلك في إطار الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي».

ولفتت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أنها أطلقت مع مركز دبي التجاري العالمي، أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يُعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى لعام 2024 من بولندا، حيث نظّمت على مدى يومين سلسلة فعاليات أنشطة استضافها مقر شركة «غوغل» في العاصمة البولندية وارسو. وتم عقد 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية، وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 10 متنافسين من مختلف القطاعات، وحصل الفائز في المسابقة على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في فعاليات لمدة أسبوع في دبي مخصصة للتواصل مع شركاء محتملين، إضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، ضمن «إكسباند نورث ستار 2024».

تدريب 1000 مواطن

تهدف مبادرة «طبّق في دبي» إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوّري التطبيقات في دبي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتها في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.

وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية.