الإمارات تتصدر أسواق الطيران «أوسطياً» بـ83.7 مليون مقعد مجدول

تصدرت دولة الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، مسجلة أكثر من 83.7 مليون مقعد، ومحققة معدلات نمو قوية وصلت إلى 9.3% سنوياً منذ عام 2000، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات الواردة في الدراسة، فقد استحوذت دولة الإمارات على نحو 32.5% من إجمالي حجم السعة في منطقة الشرق الأوسط، التي سجلت نحو 257 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال العام الجاري.

وذكرت «أو إيه جي» أنه وقبل 40 عاماً، كانت معظم شركات الطيران الدولية تنظر إلى أسواق الشرق الأوسط الرئيسة باعتبارها محطة توقف للتزود بالوقود في طريقها من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أنه وبالانتقال سريعاً إلى عام 2024، فقد أصبح الشرق الأوسط الآن واحداً من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث تتنافس شركات الطيران العالمية على تشغيل الشبكات الأكثر شمولاً في العالم بأعلى مستويات الخدمة الممكنة.

وأضافت: «لا يمكن وصف هذا التحول إلا بأنه مذهل، وأدى إلى أن تصبح المنطقة مركزاً لصناعة الطيران، حيث تربط كل مدينة رئيسة في العالم تقريباً بواحد على الأقل من المحاور الرئيسة في المنطقة التي شهدت مدنها الرئيسة تطورات مذهلة في قطاع النقل الجوي».

وتابعت: «حلت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2000، في المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد المقاعد بنحو 70 مليون مقعد سنوياً، وتتوقع العام الجاري توفير 257 مليون مقعد»، لافتة إلى أنه ومنذ عام 2000 وحتى العام الجاري 2024، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسعة المقعدية على الرحلات الدولية 6.8%، وهو ضعف المعدل العالمي.

وأضافت: «إذا تم القياس بحسب عدد الكيلومترات المتاحة للمقاعد، بفضل طول مسافات الرحلات، واستخدام الشركات في المنطقة للطائرات عريضة البدن، فإن معدل النمو السنوي يرتفع إلى ما يزيد قليلاً على 9%».

وبيّنت أنه وتماشياً مع نمو السوق، فقد ازداد عدد شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع القرن الحالي، ففي عام 2000، شغلت 135 شركة طيران مجدولة، خدماتها، والتي بلغت ذروتها لاحقاً في عام 2023 مع تشغيل 213 شركة طيران.

وقالت: «يُظهر التوازن بين شركات الطيران الإقليمية المحلية والأجنبية أن عدد شركات الطيران المحلية تضاعف في الـ20 عاماً الماضية ليصل إلى 36 شركة في عام 2023، مقارنة بـ177 شركة طيران أجنبية، مع تشغيل مزيد من شركات الطيران المحلية لخدماتها، ليتم بذلك توفير مزيد من فرص العمل والدخل المباشر للاقتصاد المحلي».