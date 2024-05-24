«أبوظبي العالمي» يمنح «كليكل» ترخيصاً

منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، شركة «كليكل» العالمية ترخيصاً لتقديم خدماتها انطلاقاً من أبوظبي إلى أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط، ولربطها مع الأسواق العالمية من خلال التكنولوجيا المالية الرقمية.

وقالت الشركة، في بيان، إن حصولها على الترخيص من سوق أبوظبي العالمي، سيعزز قدرتها على تقديم خدمات «الحافظ الأمين»، والوساطة للأصول الافتراضية كوكيل أو وسيط رئيس، بما يسمح للمتعاملين باستخدام أنظمة مدفوعات تدمج بين الأنظمة التقليدية والمشفرة، التي توفر أيضاً إمكانية استخدام العملات الافتراضية، إلى جانب الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي وعملات أخرى، في عمليات الدفع عبر الموبايل أو الإنترنت أو نقاط الدفع المختلفة في السوق المحلية الإماراتية أو في الأسواق الخارجية عبر دول العالم كافة.