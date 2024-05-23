بيع قطعة أرض في «الخليج التجاري» مقابل 360 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، الخميس، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة الخليج التجاري بقيمة تبلغ نحو 360 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت مساحة الأرض نحو 36.021 ألف قدم مربعة، بواقع 9994 درهماً للمتر الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية حتى هذه اللحظة في تعاملات اليوم نحو 1.35 مليار درهم، جراء 387 معاملة وزعت بين 343 شقة و24 مبنى و20 قطعة أرض.