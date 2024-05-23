9.81 مليارات درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثاني

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثاني من عام 2024.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قِبل البنوك الثمانية (الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل ثلاثة أعوام وخمسة أعوام)، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليارات درهم، فيما تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرات. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة في السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) %4.57 للشريحة لأجل ثلاثة أعوام، و4.44% للشريحة لأجل خمسة أعوام، وذلك بكلفة أقل بخمس نقاط أساس من سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار. يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار.