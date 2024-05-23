«دبي الرقمية» تعلن عن «جناح دبي» في «جيتكس إفريقيا 2024»

أعلنت «دبي الرقمية» عن المشاركة في «معرض جيتكس إفريقيا 2024»، الذي يقام في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 مايو الجاري.

وتنظم دبي الرقمية «جناح دبي» في هذا الحدث الذي يضم إضافة إلى «دبي الرقمية» عدداً من الجهات الرائدة في التحول الرقمي هي: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودبي للاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وموانئ دبي العالمية.

ويشهد الجناح عرض مجموعة من أهم مشروعات ومبادرات دبي في مجال التحول الرقمي، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الواعد، باعتبارها بوابة للريادة والتميز في هذا المجال.

وقال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «نرى في مثل هذه الفعاليات الدولية منصة مهمة للمشاركة والحضور، وتأتي مشاركتنا في (جيتكس إفريقيا) ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، التي تأخذ بعين الاعتبار دعم جهود الدول الصديقة في القارة الإفريقية الرامية إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة».

وأضاف: «تتيح هذه المشاركة لنا التعرف إلى الفرص المتاحة في مجال التحول الرقمي في إفريقيا، ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق والاستثمار في هذا المجال بين دولة الإمارات والدول الأخرى المشاركة في الحدث».

وتابع المنصوري: «نفخر في دبي بما تحقق على مستوى التحول الرقمي والحكومة الرقمية، ولقد استطعنا تحقيق قفزات نوعية وأضحى لدينا كم كبير من الخبرات المتراكمة والإنجازات النوعية التي رسخت مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة لكبريات الشركات الراغبة في توسيع نطاق عملها، ولأهم العقول والكفاءات في هذا المجال، ونتطلع من خلال هذه المشاركة أيضاً إلى الاطلاع على أهم المستجدات والتطورات في مجال التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة جهود التحول الرقمي الشامل في دبي وفي دولة الإمارات بشكل عام».

في السياق نفسه، كشفت مدينة دبي للإنترنت، أنها ستستعرض في المعرض أفضل التقنيات والابتكارات التكنولوجية لشركات إفريقية قائمة ضمن بيئتها للأعمال. وأضافت في بيان، أنه وانطلاقاً من دورها المحوري في دفع مسيرة القطاع الرقمي المزدهر في دبي، فإنها تحرص على دعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة، وتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة على مدى 25 عاماً عبر استقطاب نخبة من أبرز المستثمرين والمبتكرين في القطاع لتحفيز الإبداع على المستوى المحلي.

وستلقي مدينة دبي للإنترنت على هامش «جيتكس إفريقيا» الضوء على أحدث الابتكارات والمواهب القائمة ضمن بيئة أعمالها التي تضم أبرز شركات تكنولوجيا عالمية مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«ماستركارد»، كما ستسلط الضوء على دورها في دعم رؤى دبي ودولة الإمارات، ومن بينها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي.