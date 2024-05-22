«ناسداك دبي» تسجل 81.8% نمواً في حجم تداول الأسهم خلال الربع الأول

كشفت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء، أن «بورصة ناسداك دبي» سجلت معدلات نمو كبيرة في حجم تداول الأسهم خلال الربع الأول 2024، بارتفاع نسبته 81.8%، مقارنة بالربع الأول 2023.

وأظهرت بيانات للمركز أصدرها أخيراً، حول أبرز أنشطة الخدمات المالية في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي حجم تداول أسهم «ناسداك دبي» خلال الربع الأول بلغ 6982 سهماً، مقابل 3840 سهماً خلال الربع الأول 2023.

وأوضح المركز أن البيانات المرصودة حول أداء «ناسداك دبي» تؤشر إلى تسجيل معدلات نمو جاوزت نسبتها 154% في إجمالي عدد الصفقات المنجزة خلال الربع الأول 2024، والتي بلغت 318 صفقة، مقابل 125 صفقة خلال الربع الأول 2023.

بدورها، سجلت قيمة التداولات في «ناسداك دبي» ارتفاعات كبيرة، بنسبة وصلت إلى 99.4% خلال الربع الأول 2024، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت البورصة نمواً في القيمة السوقية، وفقاً لبيانات المركز، بنسبة بلغت 50% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023.