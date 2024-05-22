إيرادات «يلا» ترتفع 7.1% إلى 289 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمدرجة في «بورصة نيويورك»، نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام 2024، المنتهي في 31 مارس، محققةً إيرادات بلغت 289 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 7.1%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 114.2 مليون درهم بنسبة نمو وصلت 56.2%، مقارنة بالربع الأول 2023، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة، بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

كما شهد صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ 129.6 مليون درهم (35.3 مليون دولار)، مُسجلاً زيادة قدرها 38.4% مقارنة بـ25.5 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق. وبلغ هامش الربح الصافي، غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، نسبة 44.8%، ما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

بدوره، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.6% إلى 37.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 33 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، يانغ تاو: «مع انطلاقة عام 2024، حققت (يلا) انطلاقة قوية تميزت بإنجازات تشغيلية ومالية استثنائية. فقد شهد الربع الأول من العام ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 7.1% على أساس سنوي. وتعكس هذه النتائج القوية مدى تميز تطبيقات (يلا) الرئيسة، وقدرتها على جذب المزيد من المستخدمين، وتعزيز قاعدة عملائها».

وأضاف: «تواصل (مجموعة يلا) تركيزها الاستراتيجي على تطوير منصة (يلا جيم)، من خلال الاستثمار المكثف في ابتكار ألعاب جديدة. كما تسعى (يلا) إلى تعزيز وجودها العالمي، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين بارزين».

وتابع: «تجسيداً لهذا التوجه، انضمت (يلا) أخيراً إلى جمعية الترفيه التفاعلي في المملكة المتحدة، ما يؤكد التزامها تعزيز التواصل مع صناعة الألعاب العالمية، وإثراء مجتمع الألعاب في الشرق الأوسط بمحتوى ألعاب متنوع وعالي الجودة. وبشكل عام، تُشير هذه الإنجازات إلى مسيرة (يلا) المميزة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وتعزيز مكانتها رائدةً في مجال الألعاب والتواصل الاجتماعي في المنطقة».

وأكد أن «(يلا) تؤمن بإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ترى في هذه المنطقة فرصة استثنائية لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز مكانتها الريادية».

من جانبه، أعرب رئيس «مجموعة يلا المحدودة»، صيفي إسماعيل، عن فخره بالنتائج المالية الاستثنائية للربع الأول، والتي تجسد مكانة الشركة وريادتها وقدرتها على التفوق المستمر على مختلف التوقعات.

وأضاف إسماعيل أن النمو المطرد في الإيرادات، وصافي الدخل لا يأتي فقط في إطار تحقيق الأهداف، بل يعكس التسارع الملحوظ في وتيرة تقدم وتطور الشركة، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة المتمثلة في تنويع منتجاتها وتعزيز قاعدة المستخدمين تُؤتي ثمارها باقتدار، وهذا ما يميز «يلا» كلاعب استثنائي في مجال الشبكات الاجتماعية والألعاب النابضة بالحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.