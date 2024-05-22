«دبي الدولي» يسجل أفضل أداء ربعي في تاريخه

سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه العام الجاري، ليأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة المطار مركزاً عالمياً رائداً للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسة، وإسهامه في تعزيز مكانة دبي وجهة دولية للسياحة والتجارة.

وبحسب «مطارات دبي»، فقد سجل شهر يناير 2024 أعلى حركة للمسافرين، إذ وصل عدد المسافرين إلى 7.9 ملايين مسافر.

إنجاز استثنائي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تدوينة لسموّه على موقع التدوين «إكس»: «في إنجاز استثنائي جديد، سجّل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل أكثر من 23 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 8.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف سموّه: «هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانتنا مركزاً عالمياً لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة (دبي الاقتصادية D33)، وتعزيز بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».

توسعة الشبكة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يُعزى جزء من هذا النمو إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية، لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتان الوطنيتان: (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)».

وأضاف غريفيث: «مع تبوء دبي موقعاً رائداً عالمياً في استقطاب الكفاءات والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم، يظل تركيزنا منصباً على الحفاظ على زخم النمو هذا، وتعزيز تجربة المطار الشاملة لكل ضيف من ضيوفنا، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة».

وتابع: «مع المؤشرات القوية التي نشهدها كذلك في الربع الثاني من العام، وتوقعاتنا المتفائلة لبقية العام، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الضيوف العام الجاري إلى 91 مليون ضيف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق لحركة المسافرين السنوية والبالغ 89.1 مليون مسافر والذي سُجل عام 2018».

توقعات مستقبلية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، إن «مطارات دبي تتوقع وصول الحركة عبر مطار دبي في عام 2025 إلى 93 مليون مسافر، وإلى 98 مليون مسافر في عام 2026، قبل الوصول إلى 100 مليون مسافر في 2027».

وأضاف خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية: «لدى مطار دبي الدولي القدرة للوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً قبل الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية لرفع الكفاءة التشغيلية، ودمج وتسريع الإجراءات لتقليص الانتظار وإنهاء الإجراءات».

وأكد الجوكر أن «النمو التاريخي الذي سجله مطار دبي الدولي في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من 2024 بالوصول إلى 23 مليون مسافر، أسهم في رفع التوقعات لإجمالي الحركة خلال العام الجاري».

وأشار إلى المكانة العالمية لدبي وجهة رئيسة للسياحة والسفر، لافتاً إلى أن حركة السفر الدولي العالمي تشهد انتعاشاً ملحوظاً حول العالم.

وفي ما يتعلق بالحركة في مطار آل مكتوم الدولي، قال الجوكر: «إن المطار يعمل حالياً من خلال مبنى مسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى 27 مليون راكب سنوياً»، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين بداية من الربع الأول أو الثاني من عام 2026، مع بداية الانتقال التدريجي لعدد من الرحلات من مطار دبي الحالي.

وأكد أن مطار دبي الدولي يواصل استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ازدحام الجدول الصيفي للرحلات، في ظل تشغيل شركات الطيران لرحلات إضافية، وعزم شركات أخرى لتشغيل وجهات موسمية خلال هذه الفترة.

أبرز الوجهات

وبحسب «مطارات دبي»، فقد حافظت الهند على مكانتها في المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 3.1 ملايين مسافر، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي مليوني مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 1.5 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كلاً من: باكستان (1.1 مليون مسافر)، والولايات المتحدة (836 ألف مسافر)، وروسيا (725 ألف مسافر)، وألمانيا (728 ألف مسافر).

أما بالنسبة للمدن، فقد احتفظت العاصمة البريطانية لندن بمكانتها وجهة رئيسة من حيث عدد المسافرين بإجمالي 961 ألف مسافر، تلتها العاصمة السعودية الرياض بإجمالي 795 ألف مسافر، ثم مدينة جدة السعودية بإجمالي 669 ألف مسافر، ومدينة مومباي الهندية بإجمالي 637 ألف مسافر.

إسهام قطاع الطيران

يُعدّ قطاع الطيران أحد أهم روافد الاقتصاد في دبي، إذ يلعب مطار دبي الدولي دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي والسياحي للإمارة. وسجلت دبي زيادة بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 307.9 مليارات درهم تقريباً، مدفوعةً جزئياً بإسهام قطاع الطيران القوي.

26.8 مليون حقيبة

بلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الجاري 109 آلاف و238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%. كما وصلت نسبة إشغال المقاعد إلى 79.1% في الربع الأول، وبمتوسط 217 مسافراً في الرحلة الواحدة، بتغيير طفيف عن 220 لكل طائرة المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2023.

بدوره، تمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة في الربع الأول من 2024، ليؤكد مطار دبي الدولي مرة أخرى على تميزه التشغيلي، والتزامه بتقديم تجارب سفر سلسة للمسافرين.

256 وجهة في 102 دولة

يتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية مركزاً عالمياً للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. وتتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، ما يعزز مكانتها مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة.

ويواصل «دبي الدولي» تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رائداً للطيران، من خلال توسيع شبكة وجهاته، وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم.