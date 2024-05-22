«إعمار» تطلق مشروعاً في دبي بـ 55 مليار درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن إطلاق أحدث مشروعاتها: «ذا هايتس كانتري كلوب آند ولنسّ»، مؤكدة أن المشروع بداية فصل جديد في أسلوب حياة الرفاهية في دبي. وأفادت الشركة بأن المشروع يمتدّ على مساحة 81 مليون قدم مربعة، بكلفة تطويرية تبلغ 55 مليار درهم. وقد صُمّم بعناية فائقة لتعزيز بيئة صحية ورفاهية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية دبي لتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه في الإمارة.

ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي من مطار آل مكتوم الدولي، الذي يخضع حالياً لعملية توسعة ستحوّله إلى بوابة عالمية ضخمة، إذ سيصبح الأكبر في العالم مع قدرة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.