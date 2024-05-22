بنوك الإمارات تتصدر «الخليجية» بصافي أرباح 20.5 مليار درهم خلال الربع الأول

كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة «كامكو إنفست» عن ارتفاع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8%، وعلى أساس سنوي بنسبة 10.5%، ليصل إلى 14.4 مليار دولار (52.8 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير، الذي يرصد أداء 57 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بصافي أرباح بلغ 5.6 مليارات دولار (20.56 مليار درهم)، تلتها البنوك السعودية بأرباح تبلغ 4.9 مليارات دولار، والبنوك القطرية 1.9 مليار دولار، والبنوك الكويتية 1.3 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن نمو صافي أرباح البنوك الخليجية عكس انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إلى جانب تراجع مخصصات انخفاض القيمة، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك سجلت نحو 31.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات تصدرت مرة أخرى، لتحل في المركز الأول خليجياً، من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.49% في الربع الأول من العام الجاري، حيث تعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو الأصول.

وذكر التقرير أن البنوك السعودية جاءت في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 2.18%، تلتها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 2.06% و2.87% على التوالي.

وأوضح التقرير أن البنوك المدرجة في أسواق الإمارات تصدرت كذلك بـ«أعلى عائد على حقوق المساهمين» في نهاية الربع الأول من 2024 بنسبة 16.9%، تلتها البنوك السعودية والقطرية بعائد نسبته 12.8% و12.7% على الترتيب.

ووفق تقرير «كامكو إنفست»، شهدت البنوك الإماراتية أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، مدفوعة بشكل رئيس بالأرباح المرتفعة، إضافة إلى نمو أصغر نسبياً في إجمالي حقوق المساهمين.