4 أسهم تستحوذ على 64.2% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم أربع شركات مدرجة في سوق دبي المالي هي: «إعمار العقارية»، و«الخليج للملاحة»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، على نسبة 64.2% من سيولة السوق في مستهل جلسات الأسبوع الجاري أمس الاثنين. وبحسب بيانات سوق دبي المالي فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الأربعة بلغ نحو 260.34 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 405.42 ملايين درهم.

وتصدر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «إعمار العقارية» بنحو 111.18 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة» بنحو 94.72 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 28.57 مليون درهم، وسهم «إعمار للتطوير» بنحو 26.03 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4067.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.025% بما يعادل 1.03 نقطة. بدوره أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) عند مستوى 9037.77 نقطة في جلسة مستهل الأسبوع. واجتذبت الأسهم المحلية بسوق أبوظبي سيولة بنحو جاوز مليار درهم.