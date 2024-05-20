الذهب يرتفع 14.5 درهماً خلال أسبوعين

واصل الذهب ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بقيم راوحت بين 5.25 و6.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، بينما وصل إجمالي زيادات غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 14.5 درهماً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 292.5 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 270.75 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 262 درهماً بارتفاع بلغ 5.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 224.75 درهماً، بزيادة بلغت 5.25 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «الفنان للمجوهرات»، ديليب باتني: إن «الارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، دفعت متعاملين إلى بيع ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية من طرز قديمة للمتاجر، للاستفادة من فروق الأسعار، والعودة لشراء موديلات حديثة خلال تراجع الأسعار مستقبلاً».

وأضاف: «تشهد المشغولات الذهبية الجديدة بُطئاً في الطلب حالياً في ظل مواصلة الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجي باليكرا: إن «تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة وبمعدلات كبيرة، يغيّر من أنماط النشاط في أسواق الذهب»، لافتاً إلى أن «الزيادات السعرية تحفّز المتعاملين على بيع ما لديهم من مشغولات مستعملة، في وقت يؤجل فيه البعض الشراء حتى عودة الأسعار للانخفاض».

في السياق نفسه، قال مدير محل «مجوهرات ماشو»، راج باهي: إن «العديد من المتعاملين يتوقعون مزيداً من الارتفاعات السعرية للذهب، ما يجعلهم يؤجلون أي قرارات للشراء خلال الفترة الحالية»، لافتاً إلى اقتصار الطلب على السياح الذين يقبلون على شراء تذكارات ذهبية من دبي.

واتفق على أن الزيادات السعرية في المقابل تحفّز بعض المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة من طرز قديمة.