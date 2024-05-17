الأسهم تستقطب سيولة بـ 7.2 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 7.2 مليارات درهم في ختام تداولات الأسبوع، مع تركيز المتعاملين على أسهم القطاعات الرئيسة كالعقار والبنوك والخدمات والمرافق.

وتوزّعت السيولة بواقع خمسة مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.22 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 2.33 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 129.8 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام (فادجي) بنسبة 0.54% إلى مستوى 9041.65 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 2%، بالغاً مستوى 4068.23 نقطة.

وخلال الأسبوع، نجحت عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب والأفراد من سوق دبي المالي في تقليل تداعيات عمليات البيع التي قادها المستثمرون المواطنون والمؤسسات.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الأجانب 221.86 مليون درهم كمحصلة شراء في تعاملات الأسبوع، بعد وصول عمليات الشراء إلى 1.29 مليار درهم مقابل عمليات بيع بلغت 1.07 مليار درهم.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، أن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأفراد بلغت خلال الأسبوع نحو 126.56 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 671.26 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 544.7 مليون درهم.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بسوق دبي المالي البالغ نحو 1.29 مليار درهم خلال الأسبوع شكّل نحو 58.34% من إجمالي قيمة المشتريات في السوق المالي ككل البالغ 2.22 مليار درهم. في المقابل، بلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.15 مليار درهم لتشكل ما نسبته 51.6% من إجمالي قيمة المبيعات البالغ نحو 1.78 مليار درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 221.86 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأظهرت الإحصاءات الأسبوعية لسوق دبي المالي، أن قيمة مبيعات المؤسسات زادت على تعاملات الشراء، حيث بلغت 1.44 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 1.27 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 165.38 مليون درهم.