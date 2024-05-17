تدريب 500 ألف مواطن ومقيم على مهارات التكنولوجيا والتحول الرقمي بنهاية 2025

قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، إن الإمارات ملتزمة تدريب 500 ألف مواطن ومقيم في الدولة على مهارات التكنولوجيا والتحول الرقمي بحلول نهاية العام المقبل 2025.

وأضاف مسؤول أول الابتكار في الهيئة، علي النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ندوة افتراضية نظمتها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تحت شعار الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة 2024، أن «عمليات التدريب تأتي بمقتضى الاتفاق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتم من خلال أكاديمية (تدرا) الافتراضية، وتنتهي بحلول نهاية العام المقبل».

من جانبه، قال مدير إدارة العمليات والحكومة الرقمية في الهيئة، المهندس سعيد بالهول، إن «هناك حالياً 7.3 ملايين مسجل في الهوية الرقمية يستفيدون من آلاف الخدمات التي تقدمها من خلال 260 مزوداً للخدمات من القطاعين العام والخاص، و671 قناة يتم من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين».

وأوضح أن هناك 193 جهة اتحادية ومحلية وخاصة في خدمة الرابط الحكومي للخدمات، تقدم 445 خدمة، بمتوسط 44 مليون معاملة شهرياً، مشيراً إلى أن خدمة الرابط الحكومي للخدمات منظومة حديثة تتيح للجهات الحكومية تبادل البيانات فيما بينها بانسيابية، وتقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار إلى الانتقال من جهة حكومية لأخرى.

وتحدث عن أهمية مبادرة السوق الافتراضية للخدمات التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً، وتتيح تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر واجهات التطبيقات البرمجية (API)، وتركز على تمكين الحكومات المحلية والقطاع الخاص من تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الارتقاء بتجربة المتعامل، وتسهيل حياه الناس، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً توفير الخدمات عبر واجهات التطبيقات البرمجية عبر منصة للمطورين والتقنيين.

من جهته، قال نائب رئيس استراتيجية التكنولوجيا في «اتصالات من إي آند»، الدكتور أيمن النشار، إن «(اتصالات) تستعد لبدء تقديم خدمات الجيل الخامس المتقدم، أواخر العام الجاري، وبداية العام المقبل، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتطور عبر تحسينات جوهرية في سرعة وكفاءة وتغطية وأداء الشبكة، على أن يتم إطلاق خدمات الجيل السادس بحلول عام 2030».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران، إن «استخدام الجيل الخامس أسهم في رفع حصة (دو) في السوق، وزيادة عائدات الشركة بشكل أسرع»، منوهاً بارتفاع استخدام الجيل الخامس في شبكة «دو» من 5% في عام 2022، إلى 22% في عام 2023، ثم إلى 60% خلال العام الجاري. وأعرب عن تفاؤله بأن إطلاق خدمات الجيل الخامس المتقدم يدعم تقديم خدمات جديدة وأكثر حداثة وكفاءة للمستخدمين.