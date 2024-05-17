1.1 تريليون درهم أصول «مبادلة» بنهاية 2023

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن النتائج المالية للمجموعة للعام 2023. ونجحت الشركة في تعزيز محفظتها الاستثمارية حيث وصلت قيمة أصولها إلى 1.1 تريليون درهم، في عام شهد تضخماً عالمياً مستمراً، وتحديات عديدة أثرت على استمرار سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة من العالم.

وتماشياً مع نهجها الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار في القطاعات التي تركّز على الابتكار، وظّفت «مبادلة» استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الأساسية التي تشكّل ملامح المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، قامت الشركة ببيع عدد من حصصها، مستفيدة من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم.

وواصلت «مبادلة» توسعها العالمي من خلال القيام باستثمارات واعدة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا في القطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي. كما واصلت الشركة استثماراتها الرامية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها قطاعات رئيسية في استراتيجية عمل الشركة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك: «لقد مثّلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافعَ الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا، والحفاظ على مسيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية».

وأضاف: «حققت مبادلة أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2023، حيث قامت باستثمارات في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم. وتسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل، في ترسيخ مكانة مبادلة كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري».

وقال الرئيس المالي للمجموعة، كارلوس عبيد: «شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عديدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد. ورغم هذه التحديات، بلغ معدل العائد التراكمي لمبادلة 10.3% على مدى خمس سنوات».