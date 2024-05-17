"ديكوبيلد 2024" يستعرض الحلول المبتكرة في البناء والتصميم

يواصل معرض الديكور والتصميم ومواد البناء "ديكوبيلد 2024" الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع شركة "ليدر" لتنظيم المعارض فعاليات يومه الثاني في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المعرض للزوار فرصة للاطلاع على أحدث مشاريع الإسكان الحكومي والخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعرف على أفضل الحلول المبتكرة في أنظمة البيوت الذكية والاستدامة وصناعات البناء وحلول التصميم المتقدمة.

ويواكب المعرض أحدث الاتجاهات العالمية ويساهم في تحسين جودة البناء وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة بما يتماشى مع تطوير منظومة إسكان متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح هيثم الخاجة مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن تنظيم الورش التوعوية والتثقيفية خلال المعرض يأتي في إطار حرص المؤسسة على تطوير قطاع الإسكان في دبي وتعزيز جهود الإمارات في تحقيق الاستدامة في المنازل وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة تضمن تصميم المباني الخضراء والصديقة للبيئة مما يساهم في تحسين جودة ونوعية المباني وتعزيز أدائها وكفاءتها. وتركز هذه الجهود على تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

وتسلط مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال المعرض الضوء على أبرز خدماتها ومشاريعها ومبادراتها التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين. وتشمل هذه الخدمات الإسكانية المنح والقروض التي تلبي احتياجات المتعاملين وفقًا لدخلهم وحالتهم الاجتماعية.

وتقدم المؤسسة خدمات مالية تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية بين المؤسسة والأفراد مثل دفع متأخرات الأقساط المستحقة وطلبات السداد المبكر وطلبات تخفيض قيمة القرض.

كما تشمل الخدمات التكميلية للقطاع الهندسي التي تستهدف قطاع الأعمال من موردين ومقاولين تسهيل إجراءات التعاقد للمشاريع السكنية والحصول على مدفوعات القرض السكني.

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من معرض "إيكرس العقاري" ومعرض الديكور والتصميم ومواد البناء "ديكوبيلد 2024"، أمس في في مركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل حتى 19 مايو الجاري.

ويعزز تنظيم معرضي "إيكرس العقاري" و"ديكوبيلد" في موعد واحد نجاحات الحدثين ودورهما في تقديم منصات مهمة لتعزيز التعاون بين كبار المطورين العقاريين وشركات مواد البناء والمقاولات والديكور واستقطاب الزوار.

ويشهد "إيكرس" في نسخته الأولى مشاركة واسعة من قبل الشركات الوطنية والأجنبية للاطلاع على أهم المستجدات العقارية وأحدث المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع.

ويتضمن معرض "إيكرس" برنامجا من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، التي تتناول الكثير من المحاور والموضوعات إضافة، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات في القطاع العقاري وأحدث الأنظمة التكنولوجية العقارية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بالقطاع.

وتستعرض أكثر من 40 شركة من شركات العقارات المحلية والمطورين والمستثمرين العقاريين من إمارة دبي والمنطقة والعالم، ما يزيد عن 120 مشروعا من أهم وأحدث المشروعات العقارية التي تطرح للمرة الأولى في كافة إمارات الدولة، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من "معرض إيكرس العقاري" في دبي.

وقالت رنا نعيم، خبير مبيعات في شركة "ريبورتاج"، إن سوق العقارات في دولة الإمارات شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث نما الطلب على الوحدات السكنية المتنوعة سواء الشقق أو الفلل، لا سيما في المناطق السكنية الجديدة والساحلية، لافتة إلى أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين المطورين والمشترين وخبراء القطاع لتبادل المعرفة وتحديد اتجاهات السوق.

وتشارك ريبورتاج العقارية، في فعاليات النسخة الأولى من «معرض إيكرس العقاري» في دبي وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية. وأكدت «ريبورتاج العقارية» حرصها على المشاركة في «معرض إيكرس العقاري» في دبي، والذي يوفر منصة مثالية ومميزة لدعم شركات التطوير والاستثمار العقاري من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وما تقدمه الدولة من تسهيلات ومبادرات وتشريعات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين. وتتطلع شركة ريبورتاج العقارية خلال مشاركتها بالمعرض إلى عرض أحدث مشاريعها العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، كما تستهل الشركة مشاركتها باطلاع الزوار على مشاريعها السكنية المستقبلية المزمع إطلاقها في إمارة أبوظبي.

ويشهد «معرض إيكرس العقاري» في دبي مشاركة أكثر من 40 شركة من كبرى شركات العقارات المحلية والمطورين والمستثمرين العقاريين من إمارة دبي والمنطقة والعالم، مقدماً عرضاً لما يزيد عن 120 مشروع من أهم وأحدث المشاريع العقارية التي تطرح للمرة الأولى في كافة إمارات الدولة.