إيرادات «أمانات» تنمو 21% إلى 224 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت «شركة أمانات القابضة» الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول).

وكشفت «أمانات» عن نمو الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 224 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لمنصتي «التعليم» و«الرعاية الصحية» اللتين ارتفعتا بنسبة 24% و17% على التوالي.

بدورها، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك، بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 79.9 مليون درهم، في وقت ارتفع فيه صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 53.6 مليون درهم.

بدورها، بلغت الأرصدة النقدية 634.1 مليون درهم، مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية الربع الأول 2024، ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص نمو جذابة وزيادة عائدات المساهمين.

وبحسب «أمانات»، فقد وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة قابضة جديدة لمنصة التعليم، وتعيين مستشارين للبحث في خيارات خلق مزيد من القيمة، بما في ذلك احتمالية اكتتاب عام أولي إقليمي.

أما أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي للربع الأول 2024، فقد أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد الطلاب والمستفيدين، حيث وصلت أعداد الطلاب والمستفيدين في منصة التعليم إلى ما يزيد على 20 ألفاً، وارتفعت معدلات الالتحاق بجامعة «ميديلسكس دبي» بشكل غير مسبوق وذلك بنسبة 21%، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات شركة تنمية الإنسان بنسبة 18%، كما ارتفعت معدلات الالتحاق بـ«شركة نما القابضة» بنسبة 12%.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة سعة أسرّة الرعاية الطويلة الأجل، إذ تم الفوز بمشروع تابع لمؤسسة زايد العليا، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص لإضافة 80 سريراً جديداً، تتم إدارتها في الإمارات اعتباراً من أبريل 2024، كما أن هناك ما يقرب من 200 سرير قيد الإنشاء في السعودية، في وقت تهدف فيه «أمانات» إلى توفير 700 سرير بحلول عام 2026.

وفي ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تعزيز القيمة من المنصة، ذكرت «أمانات» أنه وفي أعقاب تعيين مستشارين خارجيين، وإجراء تقييم شامل لإمكانات تعزيز القيمة المحتملة من منصة التعليم، وافق مجلس إدارة «أمانات» على إنشاء شركة قابضة جديدة للمنصة.

وأكدت أن هذا القرار يجسد ثقة مجلس الإدارة في الأداء المالي والتشغيلي القوي للمنصة، ومكانتها المتميزة في السوق، والآفاق المتوقعة لخلق القيمة على المدى الطويل، في وقت ستعمل فيه «أمانات» على استكشاف خيارات أخرى لتعزيز القيمة من المنصة، بما في ذلك احتمالية القيام باكتتاب أولي عام إقليمي، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز القيمة للمساهمين من أصولها الرائدة في السوق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»، الدكتور شمشير فاياليل: «حافظت (أمانات) على زخم نموها القوي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث نواصل تسريع تنفيذ استراتيجيتنا لخلق القيمة والاستفادة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية القوية التي تعزز نمو قطاعي التعليم والرعاية الصحية في المنطقة».

وأضاف: «نواصل تحقيق تقدم ملحوظ في استراتيجية تعزيز القيمة عبر منصتنا، على إثر موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة قابضة جديدة خاصة بمنصة التعليم. ويمهد هذا القرار الطريق أمام شركة أمانات للبحث في خيارات تعزيز القيمة من هذه المنصة، بما في ذلك احتمالية القيام باكتتاب أولي عام، حيث نتطلع إلى الاستفادة من أدائها المالي القوي، ووضعها المتميز في السوق لتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أمانات»، جون إيارلاند: «حققت الشركة نتائج قوية في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 21% و13% على أساس سنوي على التوالي، فيما نواصل التركيز على تطوير أصولنا الرائدة في السوق عبر منصتي الرعاية الصحية والتعليم».

وأضاف: «سنستمر في العمل على تحقيق النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق وجودنا في مجال التعليم الخاص بالسعودية، وزيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية طويلة الأجل في الإمارات والسعودية».